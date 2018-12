Ivo Vieira: «Saídas? Não me irei opor>

A reabertura da janela de transferências aproxima-se e o frenesim em torno dos principais ativos dos plantéis ganha força. No entanto, para Ivo Vieira, treinador do Moreirense, esta não é uma situação que o deixe preocupado. Até porque, de acordo com o técnico, o que terá de acontecer irá acontecer.

"Sou um treinador que diz aos jogadores que quer o melhor para eles. Quero o bem-estar de cada um. Nunca me vou opor a uma situação que possa acontecer. Para já, não tenho conhecimento de nenhuma, mas não me irei opor caso aconteça. Todos os seres humanos trabalham para chegar a melhor e isso é natural, começou por dizer, elogiando, ainda, "o grupo fantástico" que tem à sua disposição.

Já sobre o duelo com o Rio Ave, Ivo Vieira confessou estar à espera de dificuldades, mas garantiu que o Moreirense tudo fará pela vitória.

"Vamos ter um Moreirense a querer discutir o jogo. Com a sua identidade, num bom campo, contra uma equipa competente e vamos lutar pela conquista dos pontos. Mas temos de estae precavidos para a qualidade do adversário. É um adversário com valores individuais e muito forte colectivamente, também", apontou, referindo que o objetivo da temporada se mantém intacto.

"O objetivo do moreirense é conseguir uma época tranquila e equilibrada. É verdade que temos uma boa soma de pontos, mas não podemos ficar à sombra do que fizemos. Podemos crescer mais. É isso que vamos tentar fazer. O que a tabela vai dar são outros contos. Temos de ser ambiciosos, mas com os pés assentes no chão", concluiu.