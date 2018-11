Ivo Vieira sobre Peseiro: «Ao fim de quatro jogos já se põe tudo em causa»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse esta quinta-feira que "em Portugal os treinadores não têm tranquilidade", num comentário à saída de José Peseiro do Sporting, um técnico que descreveu como "excelente profissional".Convidado a comentar a saída de Peseiro do comando técnico dos leões, Ivo Vieira apontou que não se revê em "certos comportamentos do futebol português" e, sem comentar objetivamente, a saída do até aqui técnico do Sporting, disse que em Portugal se está a "perder a identidade"."É um excelente profissional, fez-me crescer muito na vida. Hoje, em Portugal, com todo o respeito, os treinadores não têm tranquilidade, ao fim de quatro jogos já se põe tudo em causa. Não me revejo nestes comportamentos", disse Ivo Vieira.O técnico dos minhotos, que falava aos jornalistas na antevisão ao jogo da nona jornada da Liga NOS, na qual o Moreirense visita o Benfica, disse que "as pessoas não acreditam num percurso e apenas olham para o resultado"."Está-se a perder muito aquilo o que são decisões em relação a escolhas de treinadores. Não é só o Peseiro, todos os treinadores que não têm muitos pontos estão em causa. No ano passado ou há dois anos, foram vinte e tal alterações nos comandos técnicos. Se acham que isto faz bem ao futebol e faz o futebol crescer, continuem, porque a mim pouco me importa", disse o técnico da equipa de Guimarães.José Peseiro, após a derrota de quarta-feira por 2-1 na receção ao Estoril Praia, da 2.ª Liga, para a Taça da Liga.O treinador, de 58 anos, regressou no início da temporada aos leões, durante a governação da comissão de gestão transitória liderada por Sousa Cintra, depois da saída de Bruno de Carvalho, e até à eleição de Frederico Varandas, em 8 de setembro.