Ivo Vieira: «Vamos brigar dentro de campo por um bom resultado»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, prometeu este sábado "brigar por um bom resultado" no domingo, na receção ao Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada da 1.ª Liga."É fundamental ganhar, fazer um bom jogo, deixar os jogadores libertarem-se e divertirem-se em campo e proporcionar um bom espetáculo. Vamos brigar dentro de campo por um bom resultado", disse Ivo Vieira.O treinador dos vimaranenses, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão, prometeu "atacar" o encontro "com o único objetivo de somar pontos em casa".Depois de um período muito bom, no qual somou três vitórias consecutivas, entre as quais uma na Luz por 3-1, o Moreirense perdeu na última jornada por 2-0 em Braga, pelo que Ivo Vieira focou esta manhã como "fundamental retomar a fase positiva"."Temos de ver o que fizemos e perceber porque é que não conseguimos um bom resultado, apesar de termos sido muito mais equipa na segunda parte. Isso aconteceu depois de uma fase boa, agora é fundamental retomar essa fase positiva. O comportamento dos jogadores tem sido muito bom", disse o técnico dos minhotos.Questionado sobre se o Moreirense poderá aproveitar um pior momento do Santa Clara, uma vez que a equipa açoriana soma três derrotas consecutivas, Ivo Vieira elogiou o adversário e recusou falar em "problemas" alheios."Temos de estar preparados porque o adversário é difícil e muito competente. O que se passa na casa dos outros, com todo o respeito, é problema deles. Nós só nos focamos nos nossos problemas", disse o treinador.Moreirense, oitavo classificado com 16 pontos, e Santa Clara, décimo com 14, defrontam-se no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras em Moreira de Cónegos, Guimarães.