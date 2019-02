Ivo Vieira: «Vamos para somar pontos»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse este domingo que os minhotos têm como objetivo "somar pontos" na visita ao Belenenses, em Setúbal, na segunda-feira, para a 20.ª jornada da I Liga."Vamos pensar naquilo que podemos dar ao jogo em termos de qualidade, deixando de lado o que a tabela nos pode dar. O grande objetivo é somar pontos. É para isso que vamos. Vamos jogar contra uma equipa que tem muita qualidade. É das equipas que melhor jogam na I Liga. Muito bem organizada e orientada e com métodos muito bem conseguidos", disse Ivo Vieira.O treinador dos minhotos, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão da partida, lembrou que o Belenenses está "a fazer um campeonato muito bom", fazendo um paralelismo com o Moreirense."São os dois planteis mais curtos da I Liga e é de louvar o comportamento e a carreira que Belenenses e Moreirense estão a fazer. São duas equipas que estão a disputar o quinto, sexto e sétimo lugares num campeonato muito bem conseguido. Não jogam da mesma forma e as ideias podem não coincidir, mas acho que acreditamos e jogamos para ganhar como o Belenenses o faz", completou.Ivo Vieira adiantou que no treino desta manhã o médio Chico sofreu uma "ligeira entorse" que o obrigará a ficar "em análise".Também o avançado Nenê está em dúvida para segunda-feira por te saído condicionado do último jogo (vitória caseira por 2-1 com o Nacional) e quanto ao 'reforço' Camará, Ivo Vieira foi direto: "É prematuro [contar com ele] com treino e meio ou dois. Acho que não há espaço para ser opção de início", disse.Quanto a pressão para um encontro com um adversário direto - Moreirense e Belenenses estão separados por dois pontos, com os vimaranenses a ocupar o sexto lugar com 31 pontos e a equipa de Belém em sétimo com 29 - o técnico desvalorizou."Nós criamos a nossa pressão que é dar o nosso melhor, fazer tudo no jogo e sair com sentimento de que tudo fizemos para conquistar os três pontos", referiu.Por fim, convidado a fazer um balanço sobre o mercado de janeiro que trouxe ao clube um médio, Camará, ex-Sporting de Braga, mas também subtraiu o médio Loum, que rumou ao FC Porto, e o defesa central Abarhoun, que ingressou no Rizespor da Turquia, Ivo Vieira destacou a qualidade do plantel."Temos um plantel equilibrado. É verdade que é curto. Mas dá para fazer a época de forma equilibrada. Quando digo que o plantel é curto não é pela qualidade nem pouco mais ou menos, nem quantidade, é pela competitividade. Quanto tenho uma lesão ou um castigo, as coisas complicam-se. Mas não me queixo do plantel", concluiu.Moreirense, sexto classificado com os mesmos 31 pontos do Vitória de Guimarães, e Belenenses, sétimo com 29, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.