Jambor continua em recuperação

Jambor foi o terceiro reforço oficializado pelo Moreirense para a nova temporada, depois da entrada de Artur Jorge e da assinatura em definitivo de Kewin. Mas o croata ainda não está às ordens de João Henriques.





A recuperar de uma lesão grave que sofreu no início do ano, ainda ao serviço do Rio Ave, o médio está entregue ao departamento médico do clube e a sua integração nos treinos permanece sem prazo definido.Já disponível está Pedro Amador. O lateral recuperou da rotura nos ligamentos do joelho esquerdo que o levou a ser operado e já treinou no relvado, ainda que à margem dos restantes colegas.