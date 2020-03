João Aurélio e Bilel são dossiês para renovação

A SAD do Moreirense pretende avançar, em breve, com as negociações tendo em vista a renovação dos contratos do lateral-direito João Aurélio e do extremo Bilel Aouacheria. Os dois jogadores terminam contrato no final da época, mas fazem parte dos planos da administração liderada por Vítor Magalhães.

Com a permanência na Liga encaminhada depois da conquista de 12 pontos nos últimos seis jogos, a SAD pretende debruçar-se em breve sobre os casos mais prementes. João Aurélio e Bilel terminam a ligação ao clube no final da época, mas serão convidados a estender o vínculo. O lateral-direito já igualou os números da temporada passada, cumprindo o 21º jogo diante do Marítimo, enquanto Bilel fixou-se no onze depois da lesão de Luther Singh e está a caminho da melhor época de sempre em Moreira de Cónegos.

Além de João Aurélio e Bilel, também Pedro Trigueira e David Texeira estão em final de contrato. O caso do guarda-redes será avaliado em breve, enquanto o futuro do avançado está traçado. O clube não vai acionar a cláusula de opção para estender o contrato.