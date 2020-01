João Aurélio: «Não é fácil marcar dois golos ao FC Porto»

João Aurélio lembrou que não é fácil marcar dois golos ao FC Porto. O autor do segundo golo do Moreirense na derrota (2-4) dos minhotos frente ao azuis e brancos, destacou ainda a atitude da sua equipa.





"Começámos bem, começámos a vencer. Era esta a atitude que queríamos, esta garra que tivemos. Depois de ir para o intervalo com o empate, pensámos que íamos conseguir pontuar. Agora vamos trabalhar e com esta atitude vamos conseguir", destacou o defesa direito, à Sport TV."Estamos a assimilar novos processos, assimilar o que o treinador pretende. Temos de adquirir mais coisas que o mister está a passar e vai dar frutos. Não é fácil marcar dois golos ao FC Porto. Marcámos dois, sofremos quatro. Quando assim é temos de tirar coisas boas, mas também há coisas más. É sempre importante ter o momento do golo mas o que pretendíamos era outro resultado e não o meu golo", concluiu