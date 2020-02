João Aurélio: «Última vitória só faz sentido se dermos sequência»

A goleada ao Gil Vicente, por 5-1, deixou o plantel do Moreirense em estado de graça, depois de uma fase mais complicada. Ainda assim, João Aurélio não embandeira em arco e coloca o foco já no jogo com o V. Setúbal, no qual, na opinião do lateral, apenas vencer permite construir algo de substancial com o jogo de Barcelos.





"Queremos voltar a ganhar em casa. Só faz sentido a última vitória se tivermos uma boa sequência de triunfos. Os nossos adeptos não merecem as derrotas em casa. Vamos tudo fazer para lhes dar uma alegria em casa, depois de nos terem apoiado em massa no jogo anterior. Vão estar a apoiar-nos, porque querem tanto a vitória como nós. Esperamos dar-lhes os três pontos", apontou o experiente jogador, reiterando de pronto a mensagem."As vitórias permitem-nos ter a tranquilidade necessária para mostrarmos as nossas qualidades. Foi um bom jogo para tirar algumas coisas boas, mas não nos podemos deslumbrar. Temos de procurar uma boa sequência de resultados para estarmos mais confortáveis na tabela", sublinhou, antes de deixar elogios ao técnico Ricardo Soares."No dia a dia a malta tem adquiridos essas ideias. Sabendo o que o mister nos pede e temos procurado adaptar-nos ao máximo. Com mais de um mês de trabalho estamos a entender melhor as suas ideias, o que vai dar frutos no futuro", finalizou.