João Henriques já conversou com Vasco Seabra

O treinador João Henriques assumiu que já recolheu informações junto de Vasco Seabra sobre o plantel dos cónegos, bem como as vantagens desportivas de poder iniciar um projecto, comparativamente a entrar num clube com a época já em andamento, como aconteceu no Vitória de Guimarães





"As coisas estão encaminhadas para iniciar um projecto e ter a oportunidade de dar um cunho pessoal é sempre muito melhor para o sucesso pretendido, dado que entrar numa equipa a meio da época é sempre mais complicado", comentou João Henriques à margem da gala O Melhor Treinador, organizada pelo jornal O Gaiense, para logo de seguida confirmar a troca de impressões com o seu antecessor: "Enquanto o vínculo de saída não for oficializado não me vou pronunciar muito mais sobre o assunto por uma questão de respeito e até porque já conversámos os dois quer sobre esse assunto, como o Vasco Seabra também se disponibilizou para me passar informações sobre o plantel".