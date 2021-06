João Henriques oficializado no Moreirense

João Henriques foi, este sábado, oficializado como novo treinador do Moreirense, depois de ter sido anunciada a rescisão de Vasco Seabra. Os cónegos fizeram o anúncio oficial no site do clube, em acordo válido por uma temporada.





O treinador, natural de Tomar, já treinou clubes como o Fátima, o Leixões, o Paços de Ferreira, o Santa Clara e o Vit. Guimarães.