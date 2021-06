João Henriques traça meta para a próxima época: «O principal objetivo é a permanência»

João Henriques projetou o desafio que iniciou esta segunda-feira no comando técnico do Moreirense, no final da primeira sessão de trabalhos do clube de Moreira de Cónegos com vista à preparação da época 2021/22. O treinador, de 48 anos, traçou os objetivos, anteviu o regresso dos adeptos aos estádios e falou ainda em possíveis reforços.





"Com grande responsabilidade e muito optimismo. Responsabilidade por aquilo que o Moreirense fez nas últimas épocas e grande optimismo porque grande parte do grupo da época anterior já está aqui presente. Contamos com mais alguns ajustes, mas isso dá-nos um grande optimismo para encarar o futuro do campeonato. O grupo está motivado, a querer dar continuidade ao que foi feito anteriormente, naturalmente com o peso da responsabilidade daquilo que fez nos últimos três anos.""É à semelhança do que tem sido feito nas últimas três épocas. O principal objectivo é a permanência o mais cedo possível para depois podermos dar o passo seguinte e tentar superar o que foi feito nos últimos anos.""É um novo ciclo que começa, tanto é um novo ciclo que pela primeira vez o Moreirense está aqui [Vila Desportiva], a iniciar uma pré-época dentro de portas. É isso mesmo que o Moreirense quer, dar um passo em frente naquilo que é a sua estrutura, as condições de trabalho que dá aos seus profissionais. Isso sim pesou na minha decisão de vir para o Moreirense. Temos um complexo fantástico, que no futuro será ainda melhor com a conclusão das obras. Isso dá-nos muita motivação. Temos condições de trabalho, estamos a iniciar um projecto e temos uma equipa ambiciosa.""Ainda não contamos com alguns jogadores que estão a cumprir as respectivas quarentenas. Depois, queremos colmatar as saídas que existiram. Os jogadores que pretendemos estão referenciados, estamos a trabalhar nisso, muito em breve vão surgir as notícias que desejamos. São jogadores que vão acrescentar ao que o plantel já tem.""Sim. Queremos mais um lateral direito e pelo menos mais dois médios. É uma pré-temporada para analisar, para vermos o que temos dentro de casa e para ajustar o que for necessário.""O Filipe Soares e o Abdu Conté vão chegar mais tarde devido aos compromissos das seleções. O mercado está aberto até ao final do mês de Agosto. Naturalmente, os bons jogadores são sempre cobiçados, como é o caso do Filipe e do Abdu. Por enquanto, são jogadores do Moreirense e contamos com eles.""É fundamental. Temos visto agora no Europeu que é uma diferença muito grande ter público nos estádios. É muito desejado o regresso dos espectadores, porque dão ambiente a qualquer estádio. É necessário o regresso dos adeptos, é obrigatória voltarem para que os jogos possam voltar a ter a emoção que perderam com a ausência do público", finalizou.