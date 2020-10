Jogador do Moreirense testa positivo à Covid-19 e fica 'retido' no Algarve

Ibrahima está em isolamento numa unidade hoteleira do Algarve, após ter testado positivo à Covid-19. O jogador do Moreirense é um dos vários casos registados no estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve.





Assim sendo, o médio está impedido de regressar a Moreira de Cónegos, uma vez que foi colocado em isolamento, à semelhança da maioria dos seus colegas de equipa que contraíram o coronavírus. Igualmente testado positivo, o médio Naby Keita, do Liverpool, deixou o Algarve num voo privado que o levou para Inglaterra.Este caso não fez soar os alarmes em Moreira de Cónegos, uma vez que Ibrahima testou negativo no último controlo levado a cabo pelo clube, antes do jogo com o Boavista, que antecedeu a deslocação para o estágio da seleção da Guiné Conacri.Desde que a pandemia chegou a Portugal, o Moreirense já registou três casos da doença provocada pelo novo coronavírus. Abdu Conté foi o primeiro, no período pós reatamento, e na pré-temporada foi notificado outro caso. O jogador em questão já se encontra curado.