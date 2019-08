Jogo com Gil Vicente deve ter VAR

Apesar de o Moreirense ainda não ter vendido os direitos de TV para esta época, o encontro com o Gil Vicente de sábado deverá mesmo ter VAR. Nesta altura, há um entendimento verbal para que as câmaras da Sport TV possam estar no Estádio Comendador Joaquim Almeida de Freitas, permitindo que o sinal chegue à Cidade do Futebol, onde funciona o centro de videoarbitragem. As linhas de fora-de-jogo devem também poderão ser usadas.