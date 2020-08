Kewin anuncia acordo para reforçar o Moreirense

O guarda-redes Kewin revelou um acordo para reforçar o Moreirense. Titular do Mirassol no Campeonato Paulista até à eliminação nas meias finais, diante do Corinthians, no passado fim-de-semana, Kewin está a preparar-se para a primeira experiência em Portugal.





Em declarações à imprensa brasileira, Kewin revelou estar "muito feliz" pelo acordo alcançado para jogar no Moreirense, uma vez que "é o sonho de qualquer jogador poder jogar na Europa". "Vou fazer de tudo para que dê certo, para que possa manter a minha carreira lá fora, que sempre foi um objectivo", sublinhou.O guarda-redes, de 25 anos, alinhou em 14 jogos com a camisola do Mirassol no ano de 2020. Nas últimas épocas, o guarda-redes esteve ao serviço do Red Bull Brasil, que na época passada assumiu a designação Red Bull Bragantino, que subiu à Série A do Campeonato Brasileiro.Depois das saídas de Pedro Trigueira e Nuno Macedo (Estoril), o Moreirense apenas contava com Mateus Pasinato no plantel.