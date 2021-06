Kewin assina com Moreirense por quatro temporadas

O guarda-redes brasileiro Kewin assinou um contrato de quatro épocas com o Moreirense, após ter estado emprestado pelo Mirassol aos minhotos em 2020/21, anunciou esta segunda-feira o clube.

"O Moreirense Futebol Clube informa que chegou a acordo com Mirassol para a contratação de Kewin Oliveira, tendo este rubricado um contrato válido por quatro temporadas" lê-se em comunicado publicado no site oficial dos cónegos.

Kewin, de 26 anos, cumpriu dois jogos pelo Moreirense na reta final da última época, diante de Nacional (2-2) e Portimonense (2-1), perante a concorrência do compatriota Mateus Pasinato, habitual titular na baliza dos vimaranenses, e de Miguel Oliveira.

"Kewin, que na temporada representou o nosso clube por empréstimo, vivendo a sua primeira experiência europeia, vê assim recompensadas as boas indicações deixadas ao longo da época transata com as cores do Moreirense", termina a nota.

O guarda-redes natural de São Paulo acumulou passagens por Red Bull Brasil, América, Boa Esporte e Bragantino e é o segundo reforço oficializado pelos minhotos para a próxima época, depois do defesa Artur Jorge, proveniente dos cipriotas do APOEL.

Depois de ter arrancado com exames médicos na sexta-feira, o Moreirense começa a treinar esta tarde sob orientação de João Henriques, sucessor de Vasco Seabra, na academia do clube, coincidindo com a apresentação do plantel à comunicação social.