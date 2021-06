Kewin deseja continuar

Kewin tem o “grande objetivo de continuar no Moreirense”, assumindo isso como “ a prioridade para o futuro”.

“No meu contrato com o Moreirense, há uma cláusula que permite ao clube optar pela compra do meu passe, que pertence ao Mirassol. Já demonstrei que tenho interesse em permanecer e eles estão a negociar com os meus empresários”, confessou o guarda-redes brasileiro, depois de ter cumprido apenas dois jogos na sua época de estreia em Portugal, na fase final da Liga, aproveitando a lesão de Pasinato.

“Se ficar no Moreirense, o meu principal objetivo será o de ter uma maior sequência de jogos”, registou, deixando em aberto outras hipóteses, mas com a certeza de desejar muito “prosseguir a carreira no futebol português”.