Kewin oficializado no Moreirense

Kewin foi oficializado este domingo como reforço do Moreirense, anunciou o emblema minhoto no site oficial. O guarda-redes brasileiro chega por empréstimo do Mirassol, com os cónegos a ficarem com opção de compra.





Nova aventura para o futebolista brasileiro, que conta no currículo com passagens pelo Red Bull Brasil, América-SP, Boa Esporte e Bragantino. Kewin irá assim cumprir uma temporada ao serviço do Moreirense, contando com a concorrência de Matheus Pasinato por um lugar na baliza dos cónegos.