Leonardo Ruiz não será reforço do Moreirense. As negociações com o Sporting decorriam há semanas, mas não chegaram a bom porto, pelo que a administração liderada por Vítor Magalhães já trabalha em alternativas.





Entretanto, o plantel dos cónegos realizou testes à Covid-19, com resultados negativos. O jogador infetado continua em isolamento e espera ordens para ser testado.