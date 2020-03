Luís Machado é a solução

Luís Machado é o principal candidato a entrar no onze do Moreirense para a deslocação ao Bessa, este domingo à tarde.

Sem poder contar com Gabrielzinho, que enfrenta uma paragem de duas a três semanas devido a uma microrrotura na coxa direita, Ricardo Soares deverá apostar no extremo português, que já lançou no decorrer do encontro com o Marítimo, no sábado passado, precisamente para render o lesionado Gabrielzinho, que teve de sair do relvado logo aos 32 minutos.

Registe-se que devido a uma recidiva da lesão muscular que sofreu na coxa direita, Ibrahima Camará está novamente entregue ao departamento médico dos cónegos. O médio enfrenta mais uma paragem prolongada e só deverá voltar aos treinos, sem limitações, no próximo mês. Ibrahima Camará já não joga desde novembro do ano passado.