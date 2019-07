Luís Machado: «Precisamos de criar uma família desde início para termos época tranquila»

O extremo Luís Machado, um dos sete reforços já garantidos pelo Moreirense para a edição 2019/2020 da Liga NOS, afirmou esta segunda-feira que deseja uma "época tranquila" num "clube estável"."Precisamos de criar uma família desde o início para termos uma época tranquila e fazermos um bom campeonato. [O Moreirense] é um clube estável na Liga NOS. Deu-me condições para estar aqui. Prometo dar o máximo de mim", disse o jogador recrutado ao Feirense, equipa despromovida à 2.ª Liga na época passada, antes do primeiro treino da época.O futebolista, de 26 anos, foi um dos três reforços que já cumpriu os primeiros exames médicos na quarta-feira, a par dos avançados Fábio Abreu, contratado ao Penafiel, da 2.ª Liga, e Gustavo Souza, ex-Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, mas hoje o Moreirense apresentou-se com mais quatro reforços que ainda estavam por oficializar.O guarda-redes Mateus Pasinato, de 27 anos, contratado ao XV de Piracicaba, do Brasil, já treinou às ordens do treinador, Vítor Campelos, tal como o central Rosic, de 26 anos (ex-Sporting de Braga), o lateral esquerdo Djavan, de 31 anos (ex-Desportivo de Chaves) e o avançado Malik Abubakari, recrutado ao Vizela, do Campeonato de Portugal.Além de Luís Machado, também o lateral direito João Aurélio, futebolista que ajudou os 'cónegos' a atingir um inédito sexto lugar em 2018/19, projetou a nova época, tendo realçado que a equipa pretende, sobretudo, garantir a manutenção na I Liga e "jogar bem"."A época passada correu às 'mil maravilhas' e, neste ano, esperamos que também assim seja. O nosso foco passa por jogar bem. Queremos a manutenção o mais rapidamente possível, para, depois, usufruirmos do campeonato e termos estabilidade para conseguirmos coisas boas esta época", disse o jogador alentejano, de 30 anos.