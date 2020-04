Luiz Henrique: «Sabemos que não estamos de férias»

Os primeiros meses de Luiz Henrique em Portugal têm sido de aprendizagem constante. Aposta do Moreirense, que desembolsou 800 mil euros pela compra do seu passe, o médio acabou por não conseguir fixar-se no onze numa temporada que agora está suspensa devido à pandemia da Covid-19.

"Sabemos que não estamos de férias, apesar de estarmos a passar um momento difícil com esta pandemia, mas vamos continuar a trabalhar forte em casa para que, quando isto tudo estiver terminado, possamos dar continuidade aos bons resultados", disse, esta quarta-feira, na rúbrica 'Jogamos em casa', promovida pelo Moreirense. "No início estranhei este novo estilo de treino, pois qualquer jogador gosta de estar nos relvados. No entanto, com o apoio da equipa técnica e de todo o staff do Moreirense, já estou mais adaptado a estes treinos em casa", acrescentou.

Luiz Henrique tem passado os dias "praticamente ocupado com os treinos porque treinamos de manhã e à tarde. Ainda assim, nos intervalos dos treinos, aproveito para jogar PlayStation e assistir a uns filmes na Netflix. Tento ocupar os meus dias da forma mais relaxada possível para me abstrair de tudo o resto e, assim, ficar tranquilo."

O médio brasileiro sente "saudades de estar nos treinos e nos jogos com os meus companheiros, porque apesar de estar a fazer a minha época de estreia já construí uma família e, quando estamos longe da nossa família, é claro que sentimos saudades."

"Espero que os adeptos estejam todos bem e em segurança, tomando todas as providências, para que, quando esta pandemia passar, possamos estar juntos novamente nos relvados a festejar. Um abraço para todos", acrescentou.