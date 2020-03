Luta pela última vaga no miolo

A boa exibição de Alex Soares no empate com o Benfica baralhou as contas de Ricardo Soares para a formação do meio-campo. Titular nos primeiros quatro jogos desde que chegou a Moreira de Cónegos, Nuno Santos tem agora concorrência de peso. Com Filipe Soares e Fábio Pacheco seguros no onze, os dois jogadores lutam pela vaga em aberto.