Malik Abubakari fará a pré-época

O ponta-de-lança Malik Abubakari terá a oportunidade de cumprir a próxima pré-temporada com o plantel do Moreirense.





O desempenho ao serviço do Fafe, com nove golos marcados no Campeonato de Portugal, garantiu-lhe um lugar no grupo que iniciará a época 2020/2021. De acordo com as informações recolhidas, os responsáveis do Moreirense alimentam elevadas expectativas para o jovem ganês, que, apesar de ter apenas 19 anos (completa 20 no dia 10) deverá mesmo ter um lugar no plantel que será construído para a próxima época.Malik chegou ao Moreirense na época passada, depois de ter marcado 22 golos nos juniores do Vizela. Tem um contrato de longa duração, válido até junho de 2024, uma vez que é uma das apostas dos cónegos a curto/médio prazo.