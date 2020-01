Malik evolui com eficácia

O avançado Malik Abubaraki foi cedido ao Fafe para jogar com regularidade e a primeira experiência do jovem ganês no futebol sénior está a confirmar a aposta dos cónegos, uma vez que Malik já soma seis golos pelos fafenses. Também Ricardo Almeida, que soma cinco golos ao serviço do Berço, está a ser seguido atentamente.