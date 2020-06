O Moreirense oficializou a contratação do guardião Mateus Pasinato a título definitivo, sendo que o novo vínculo aos minhotos estipula uma ligação válida até 2023





O brasileiro chegou a Moreira de Cónegos no último defeso a título de empréstimo do XV de Piracicaba.O acordo de cedência era válido por duas épocas, mas o presidente Vítor Magalhães decidiu antecipar a cláusula estabelecida em função do rendimento do guardião.Recorde-se que Mateus Pasinato não perdeu tempo a assumira titularidade da formação agora orientada por Ricardo Soares, onde usufrui ainda do estatuto de totalista, além de que é o único guarda-redes que já ultrapassou as 100 defesas no campeonato.