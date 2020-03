Mateus Pasinato: «Estou a atravessar o melhor momento da carreira»

O guardião Mateus Pasinato foi convidado por uma página das redes sociais a fazer uma retrospetiva sobre a sua carreira, bem como confrontado com a hipótese de o seu bom desempenho nos cónegos abrir-lhe as portas para outros horizontes já no final desta temporada.





Balanço em tom ponderado que o brasileiro, de 27 anos, abordou com naturalidade, pese embora tenha garantido que ainda é prematuro falar do futuro e que está concentrado em dar continuidade às boas exibições para deixar o seu nome ligado à história do Moreirense."Ainda é cedo para falar no futuro. Faltam 10 jogos para o campeonato terminar e podem acontecer muitas coisas. Tenho feito bons jogos e isso é o mais importante para mim, mas, se não fizer uma boa atuação no próximo jogo, as coisas mudam rápido", comentou Mateus Pasinato, ciente da condição efémera de qualquer jogador: "Sou muito consciente em relação à minha posição. Razão pela qual penso apenas no próximo jogo. Prefiro não estar a pensar no futuro, porque estou apenas focado no Moreirense. Quero colocar o meu nome na história do clube e ajudar a alcançar a melhor classificação possível. Depois, no final da época, tudo pode acontecer".Análise pragmática a um estatuto de destaque que o guarda-redes alcançou com facilidade, uma vez que só chegou esta época a Portugal e não perdeu muito tempo a arrecadar a titularidade. Avaliação, ainda assim, suficiente para Pasinato reconhecer que está "a atravessar o melhor momento da carreira""Tive o habitual período de adaptação ao futebol português, que é diferente da Série B do Brasil. Aqui exige-se mais jogar com os pés, o guarda-redes participa mais nas jogadas. Acredito que estou no meu melhor momento, tanto fisicamente como taticamente, mas o Moreirense proporciona tudo de bom para os jogadores, pelo que não tem como não dar certo", justificou Pasinato.Mateus Pasinato foi pai recentemente, mas as limitações que o estado de emergência incutiu na mobilidade da sociedade por causa da pandemia, bem como o receio de infecção, impediram o guarda-redes de deslocar-se às instâncias oficiais do seu país e reportar o nascimento da filha Antonela."Esta pandemia tem condicionado um pouco a nossa vida. Só treinamos em casa e estamos recolhidos. Queremos que se resolva o mais cedo possível. Isto tudo surgiu muito rápido, ainda para mais tinha acabado de nascer a minha filha Antonela e, com as limitações do consulado, ainda nem sequer tive a oportunidade de a registrar", confidenciou o guardião.