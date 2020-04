Mateus Pasinato: «O pensamento é levar o Moreirense a uma inédita Liga Europa»

O guarda-redes Mateus Pasinato afirmou que o projeto do Moreirense passa por, nos próximos anos, lutar por um lugar que garanta a qualificação para a Liga Europa.





Numa entrevista concedida à rádio Futebol Interior, do Brasil, o titular da equipa comandada por Ricardo Soares lembrou o 6.º lugar conquistado pelos cónegos na época passada para explicar o seu discurso ambicioso. "No ano passado, o Moreirense brigou até a última rodada pela Liga Europa. Anteriormente, o clube vinha a firmar-se na Liga, disputando a permanência e meio de tabela. Mas agora o foco do Moreirense posso garantir que é outro, que é brigar por competições europeias. O Moreirense oferece-nos toda a estrutura possível e quando se tem estrutura, as coisas tendem a fluir. Hoje o pensamento é levar o Moreirense a uma inédita Liga Europa", afirmou Mateus Pasinato.Na mesma entrevista, o guarda-redes do clubes de Moreira de Cónegos antecipou um cenário em que "no final do mês", o futebol português "possa voltar a entrar na normalidade", até porque há clubes que já regressaram aos treinos nas respetivas instalações.Mateus Pasinato revelou também que conseguiu adaptar-se "rapidamente", ao futebol português. "Sinto-me em casa aqui. Tenho ritmo de jogo, pois joguei praticamente todos os jogos. Sinto-me muito bem aqui", acrescentou o guarda-redes, que está contratualmente ligado ao Moreirense até junho de 2021.O trabalho de Jorge Jesus no Flamengo e de Jesualdo Ferreira no Santos serviu de base para Mateus Pasinato elogiar os treinadores portugueses. "Realmente os técnicos portugueses estão muito em alta e os trabalhos deles são muito bons. Aqui no Moreirense é o segundo treinador português desde o início da temporada. Cada treinador tem sua metodologia de treinos, óbvio, mas você consegue aprender com cada um. Eles são detalhistas ao extremo."