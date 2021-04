Mateus Pasinato pisca o olho à Europa: «É um novo objetivo que temos»

Mateus Pasinato volta a surgir na liderança do ranking dos guarda-redes com mais defesas no campeonato (97 no total), segundo os dados estatísticos divulgados pela Liga, mas na próxima jornada terá pela frente o adversário contra quem sofreu mais golos desde que chegou a Portugal. O saldo contra o FC Porto é claramente negativo, uma vez que nos três confrontos anteriores com os dragões, o titular da baliza do Moreirense encaixou 13 golos. Uma marca que pretende melhorar, tanto mais que acredita que os cónegos ainda podem ter uma palavra a dizer na luta pelo 6.º lugar, que dará acesso à Conference League.





"No final da época passada conseguimos a segunda melhor classificação da equipa, o oitavo lugar, e isso ajudou bastante ao crescimento do clube. Também estamos no oitavo lugar, a poucos pontos das competições europeias, e faltam poucos jogos. Agora, esse é um novo objetivo que temos. O primeiro objetivo era a permanência, isso é um facto, mas queremos ser vistos, ajudar o clube, e ter uma alavanca para a nossa carreira", confessou o guarda-redes, no podcast 'Brothers da Bola'.Na mesma conversa, Pasinato confessou que o Moreirense "era a oportunidade que desejava para entrar na Europa". "Agarrei a oportunidade num clube modesto, mas com um projeto muito bom. Quando cheguei, treinávamos em campos de outras localidades, mas agora já temos uma parte da academia pronta. É um clube que se está a afirmar a este nível. Se alguém me perguntar como é o Moreirense, dou as melhores indicações", rematou o brasileiro.