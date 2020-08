Matheus Silva assina por três temporadas

O Moreirense garantiu mais um reforço para a próxima temporada. Matheus Silva, conforme Record já havia noticiado, é cara nova para o plantel comandado por Ricardo Soares, tendo assinado um vínculo válido para as próximas três temporadas.





O latera-direito, de 22 anos, esteve ao serviço do Farense na última época, por empréstimo do Bahia. Desta vez, o brasileiro desvincula-se do emblema baiano para se vincular em definitivo ao clube de Moreira de Cónegos.