Matheus Silva infetado com Covid-19

A estratégia do técnico Ricardo Soares para a receção ao Marítimo já estava muito condicionada por força dos sete jogadores lesionados e ainda mais ficou com o resultado positivo, conhecido ontem, do lateral Matheus Silva à Covid-19. Menos uma carta no baralho a forçar o responsável a reajustar o sector defensivo, para o qual resta apenas o reforço Afonso Figueiredo como único lateral de raiz.

Problemas, contudo, sem reflexos na abordagem à partida de hoje, muito embora o técnico tenha reconhecido que o processo de equilíbrio está muito dependente da coesão defensiva que a equipa tem vindo a aperfeiçoar.

“Se há alguma coisa positiva nesta situação anormal, que pode acontecer em qualquer clube, é podermos crescer para estarmos mais bem preparados para o futuro”, comentou Ricardo Soares, convicto em “vencer o Marítimo”: “Queremos ser competentes e jogar para ganhar, mas também não queremos ser surpreendidos por alguma dinâmica do nosso adversário.”