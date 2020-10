çA estreia de Matheus Silva no onze do Moreirense irá acontecer no encontro com o Belenenses SAD. O lateral-direito terá a oportunidade de entrar na equipa titular devido à lesão de D’Alberto.

O médio Filipe Soares, que deixou o estágio dos sub-21 com queixas, está a treinar sem limitações e manterá o lugar na equipa titular. * B.f