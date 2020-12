Matheus Silva só em 2021

Matheus Silva apenas pode voltar às opções de César Peixoto no início de 2021. O defesa-direito sofreu nova rotura muscular na coxa direita, desta vez na face posterior, e tem pela frente um tempo de recuperação que pode ir de quatro a seis semanas, o que significa que não joga mais até ao final do ano. Matheus Silva voltou a lesionar-se no encontro com o Sporting, que marcou o seu regresso aos relvados.

O Moreirense está de luto pelo falecimento do ex-jogador Mohamed Abarhoun, aos 31 anos, vítima de cancro, que jogou no clube entre junho de 2017 e dezembro de 2018, com 46 jogos e dois golos. “Mais uma vez o futebol viu partir, cedo de mais, um ser humano de grandes valores, sempre alegre e divertido e que rapidamente se ambientou ao nosso emblema”, registaram os cónegos em nota oficial.