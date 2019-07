Médio brasileiro Luiz Henrique reforça Moreirense por cinco épocas

O médio brasileiro Luiz Henrique assinou por cinco épocas com o Moreirense, anunciou o emblema da Liga NOS.Em nota publicada no seu sítio oficial do Moreirense na Internet, o clube minhoto descreve que Luiz Henrique chega a Moreira de Cónegos depois de um acordo com o Clube Náutico Capibaribe para a compra de 80% do passe do atleta por 250 mil euros.O atleta, de 22 anos, atuava no Náutico, contando ainda com uma passagem pelo Bahia.Com o Moreirense, que vai ser orientado na próxima temporada por Vítor Campelo, rubricou um contrato por cinco épocas.No Náutico, o médio ofensivo disputou 37 partidas e apontou quatro golos.