Médio e extremo nas prioridades do Moreirense

Numa semana em que o Moreirense iniciou estágio em Ofir, os responsáveis dos cónegos trabalham no mercado para suprir duas lacunas no plantel. Um médio e um extremo ainda devem ser contratados. No sector intermédio falta um elemento para garantir a existência de três opções para cada uma das posições. Já no ataque há ‘apenas’ Luís Machado, Lucas Rodrigues e Yan para as alas