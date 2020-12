Mohamed Abarhoun, ex-jogador do Moreirense, morre aos 31 anos

O Moreirense está de luto pelo falecimento do ex-jogador, Mohamed Abarhoun. Internacional marroquino por sete vezes, o defesa-central faleceu aos 31 anos, vítima de cancro, recentemente detetado.





Mohamed Abarhoun vestiu a camisola do Moreirense entre junho de 2017 e dezembro de 2018, altura em que foida Turquia, último clube que representou. Ao longo de uma época e meia, realizou 46 jogos e marcou dois golos.O extremo Arsénio, um dos capitães do Moreirense nessas épocas, recordou a Record um "um excelente colega e amigo nos anos que passou por cá". "A morte do Abarhoun é uma notícia triste para nós, que integramos os plantéis de 2017/2018 e 2018/2019. Gostávamos de lhe fazer essa homenagem, porque vai ser sempre lembrado nos nossos corações".