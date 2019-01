Mohamed já se despediu dos cónegos

Ivo Vieira já não contará com Mohamed para o jogo com o Sporting, uma vez que a transferência do defesa-central para o Rizespor, da Turquia, está em vias de ser oficializada pelos clubes. O acordo que viabiliza a mudança de Mohamed está fechado, faltando apenas as garantias bancárias para que a operação fique concluída.O central marroquino, de 29 anos, já não participou no treino desta quinta-feira, mas esteve nas instalações do clube para se despedir dos seus agora ex-colegas de equipa.Sem contar com Mohamed para o encontro com o Sporting, Ivo Vieira fica apenas com dois centrais disponíveis, uma vez que Ivanildo Fernandes encontra-se cedido pelo leões. O que significa que Iago Santos fará dupla com Halliche.