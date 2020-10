Moreirense anuncia contratação de Afonso Figueiredo

As lesões de Pedro Amador e Abdu Conté levaram a SAD do Moreirense ao mercado para contratar um novo lateral-esquerdo. Trata-se de Afonso Figueiredo, que na época passada representou o vizinho Aves. O esquerdino estava livre depois de ter terminado contrato com os avenses, pelo que pode ser inscrito a tempo do encontro da próxima jornada.





A SAD do Moreirense agiu com rapidez depois dos contratempos dos últimos dias. No final da semana passada, Abdu Conté sofreu nova rotura muscular na coxa esquerda e enfrenta nova paragem prolongada, superior a um mês, depois de já ter falhado o arranque da época devido a um problema semelhante. No encontro com o Belenense SAD, o azar bateu à porta de Pedro Amador. O lateral que o Moreirense contratou ao Sp. Braga tinha-se afirmado como titular, mas uma rotura nos ligamentos do joelho esquerdo vai forçar uma paragem estimada em seis meses.Afonso Figueiredo juntou-se ao plantel de Ricardo Soares esta terça-feira. Internacional português, fez 22 jogos na época passada ao serviço do Aves. Formado nas camadas jovens do Sporting, Belenenses e Sp. Braga, o lateral representou ainda clubes como Boavista, Rio Ave, Rennes e pelo Levski Sofia.