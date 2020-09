Moreirense com caso positivo de covid-19 no plantel

Um jogador do plantel do Moreirense deu positivo à covid-19. Os testes foram realizados no passado fim-de-semana e o jogador em questão acusou a presença do vírus ainda no sábado.





No entanto, o jogador estará assintomático, encontrando-se agora em isolamento. Este é, de resto, o segundo caso conhecido no emblema de Moreira de Cónegos.