Moreirense confirma saída de Mohamed para o Rizespor

O Moreirense confirmou, este sábado, a saída de Mohamed, através de um comunicado emitido nos meios oficiais do clube.O defesa-central, que chegou a Moreira de Cónegos em junho de 2017, irá rumar à Turquia, mais precisamente ao Rizespor, do primeiro escalão daquele país.Ao jogador, o emblema vimaranense desejou as maiores felicidades.O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Rizespor, clube da primeira divisão da Turquia para transferência do passe do atleta Mohamed Abarhoun.O marroquino de 29 anos chegou ao Moreirense na temporada 2017/2018 tendo disputado 46 partidas com a camisola do Moreirense.Ao atleta, o Moreirense deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais nesta nova etapa.