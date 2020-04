Moreirense de luto pelo falecimento do presidente do Conselho Fiscal

O presidente do Conselho Fiscal do Moreirense, André Ferreira, faleceu esta segunda-feira.





O empresário, de 52 anos, sucumbiu a uma doença prolongada, contra a qual lutava há mais de um ano.A ligação do dirigente ao clube durava há vários anos, uma vez que além de presidente do Conselho Fiscal, cargo que assumiu em 2017, depois do falecimento de Júlio Sampaio, anterior presidente, era também responsável pela área financeira.As cerimónias fúnebres serão restritas à família, devido às contingências atuais, decretadas pelo estado de emergência em vigor no país.