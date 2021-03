Moreirense derrota Sp. Braga B por 2-0 em jogo de preparação

O Moreirense venceu este sábado o Sporting de Braga B, do Campeonato de Portugal, por 2-0, em jogo de preparação, disputado no Complexo Desportivo de Fão, em Esposende, em plena paragem da Liga NOS.

Walterson e André Luís apontaram os golos da formação de Vasco Seabra, privada de Antonhy D'Alberto, Pedro Amador, Sori Mané, Pedro Nuno e Derik Lacerda, todos lesionados, enquanto o canadiano Steven Vitória, o guineense Ibrahima Camará e o internacional sub-21 português Filipe Soares estão ao serviço das respetivas seleções.

O Moreirense, oitavo classificado, com 30 pontos, vai receber o Sporting, líder invicto da I Liga, com 64, em 05 de abril, às 21:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 25.ª jornada.