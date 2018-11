Moreirense desagradado com Halliche

O regresso antecipado de Halliche a Moreira de Cónegos foi descartado depois de este ter realizado novos exames na Argélia, que revelaram estar recuperado da lesão muscular que o afastou dos últimos jogos.





O defesa-central apresentou-se nos trabalhos da seleção com a recomendação do departamento clínico do Moreirense para não iniciar os treinos sem limitações, mas tem trabalhado com o grupo e está mesmo apontado ao onze no encontro com o Togo, marcado para amanhã, da fase de apuramento para a CAN' 2019. Situação que não agradou aos responsáveis do Moreirense.