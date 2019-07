Moreirense empata 1-1 com Varzim em jogo de preparação

O Moreirense, da Liga NOS, empatou este sábado 1-1 com o Varzim, que alinha no escalão secundário, num jogo de preparação para a época 2019/20.Os golos só surgiram no segundo tempo do ensaio, disputado em Vila Chã, Esposende, com os poveiros a adiantarem-se no marcador aos 52 minutos, por Ricardo Barros, e o Moreirense a resgatar o empate, pouco depois, quando Iago, aos 58, fixou o 1-1 que prevaleceu até ao final.Num teste em que os reforços dos 'cónegos' Sorri Mané e Luiz Henrique já foram utilizados, o técnico Vítor Campelos apostou no seguinte 'onze': Mateus, D'Alberto, Steven Vitória, Rosic, Bruno Silva, Fábio Pacheco, Ibriahma, Luís Machado, Pedro Nuno, Patito e David Teixeira.Paulo Alves, treinador do Varzim, escalonou para equipa inicial Serginho, João Amorim, Luís Pedro, Allan, Cerveira, Agra, Pavlovski, Minhoca, Felipe Augusto, Willian e Stanley.O próximo jogo de preparação do Moreirense está agendado para quarta-feira, no terreno do Feirense, enquanto que os poveiros também jogam nesse dia, mas frente ao Lusitânia de Lourosa.