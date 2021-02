Moreirense empresta Luiz Henrique ao Náutico

O Moreirense emprestou o médio Luiz Henrique ao Náutico, terminando assim, mais cedo do que o previsto, a cedência à Oliveirense.





Luiz Henrique já está integrado no plantel do clube pernambucano, depois de ter garantido o anuimento da SAD do Moreirense para regressar ao Brasil.O médio cumpriu 10 jogos com a camisola da Oliveirense, onde chegou no início da época depois de ter cumprido a pré-temporada em Moreira de Cónegos. Contratado no verão de 2019, Luiz Henrique foi utilizado em apenas quatro jogos pelo Moreirense na época 2019/2020, a primeira no futebol português.No regresso ao Brasil, onde volta a vestir a camisola do Náutico, clube onde se destacou antes de rumar a Portugal, Luiz Henrique garantiu estar "muito feliz". "Quando recebi a proposta do Náutico não pensei duas vezes em aceitar. É o clube que me formou e que tenho um carinho enorme", acrescentou.