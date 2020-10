Moreirense está a negociar André Luís com o Desp. Chaves

O Moreirense está em negociações com o Chaves para garantir a contratação do avançado André Luís. Depois de não ter conseguido o acordo com William (Al-Faisaly) e Daniel dos Anjos (Benfica B), os cónegos centram atenções no ponta-de-lança dos vizelenses.





Como já tínhamos noticiado, o avançado, autor de 15 golos na época passada, estava na lista do Moreirense. André Luís cumpre a segunda temporada em Portugal, tendo já apontado um golo este ano, frente ao Benfica B.Com uma proposta da Arábia Saudita, Fábio Abreu espera por desenvolvimentos destas negociações. Naquele país, o mercado apenas fecha em novembro, mas o clube que está interessado na sua contratação tem feito pressão para garantir já a sua contratação.