Moreirense "focado na conquista dos três pontos" na receção ao Boavista

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa está "focada na conquista dos três pontos" na receção ao Boavista, no sábado, a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS."O que faz sentido é amanhã [sábado] entrarmos fortes para tentar continuar esse bom momento. Um Moreirense forte é um Moreirense à procura de ganhar o jogo, mas muito consciente da valia do nosso adversário. Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos", disse Ivo Vieira.Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador dos minhotos disse querer "acabar o ano de forma positiva", advertindo que "não existem jogos fáceis" e que "espera muitas dificuldades"."O Boavista é uma equipa muito intensa", ressalvou Ivo Vieira.O Moreirense ocupa o oitavo lugar com 19 pontos, enquanto o Boavista segue em 12.º com 13.Questionado sobre se a diferença pontual pode constituir uma mais-valia e se sente que a campanha positiva dos 'cónegos' reforça as responsabilidades da equipa e a torna favorita, Ivo Vieira preferiu ser cauteloso."O objetivo de amanhã [sábado] é somar três pontos independentemente da diferença pontual. Ganhar é sempre importante para a confiança dos jogadores", disse o técnico.Moreirense e Boavista defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.