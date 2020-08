Moreirense garante jogador do Manchester City por empréstimo

O Moreirense garantiu o defesa-central Nahuel Ferraresi, que na época passada atuou na equipa B do FC Porto por empréstimo do Manchester City.





De acordo com informações publicadas na Venezuela, e confirmadas por, o jovem central, de 21 anos, chega a Moreira de Cónegos por empréstimo do colosso inglês, num contrato válido por um ano.Ferraresi está ligado ao Manchester City desde 2018, mas nunca se estreou pela equipa comandada por Guardiola. Nas últimas épocas esteve cedido ao Torque, do Uruguai, Peralada, de Espanha, e FC Porto B.