Moreirense inicia época com 23 jogadores no plantel, três deles são reforços

O Moreirense, emblema da Liga NOS, começou esta quarta-feira a temporada 19/20, com três caras novas num plantel provisório de 23 elementos.Os avançados Luís Machado, ex-Feirense, equipa despromovida à Segunda Liga, Fábio Abreu, ex-Penafiel, também da Segunda Liga, e Gustavo Souza, ex-Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, já cumpriram esta quarta-feira os exames médicos, que se prolongam até sexta-feira, apesar da sua oficialização como reforços estar prevista para depois de 01 de julho, revelou à Lusa fonte oficial do clube.Os cónegos têm ainda um novo treinador, Vítor Campelos, depois de Ivo Vieira, técnico que levou o clube à sua melhor classificação de sempre no escalão principal - sexto lugar, com 52 pontos - ter rumado ao vizinho Vitória de Guimarães.O primeiro dia de testes médicos contou também com 15 futebolistas que transitaram da época passada - os guarda-redes Trigueira e Nuno Macedo, os defesas João Aurélio, D'Alberto, Iago e Bruno Silva, os médios Ibrahima, Fábio Pacheco e Pedro Nuno e os avançados Pato, Bilel, Lucas Rodrigues, Texeira, Nenê e Ricardo Almeida.Também o médio ganês Idriss, que, na época 18/19, representou os juniores do Moreirense e foi convocado por duas vezes para a equipa principal, e o avançado Caleb, que esteve cedido à AD Oliveirense, do Campeonato de Portugal, cumpriram exames e integram o grupo às ordens de Vítor Campelos.O lote de ausentes no primeiro dia de trabalho inclui o central Halliche, que compete pela seleção da Argélia na Taça das Nações Africanas, e os médios Alan Schons e Chiquinho, cuja continuidade no Moreirense está ainda indefinida.O emblema do concelho Guimarães regista até agora cinco saídas: o guarda-redes Jhonatan, para o Vitória de Guimarães, o defesa Ivanildo e o avançado Heriberto, que voltam, respetivamente, ao Sporting e ao Benfica, após empréstimo, e ainda o defesa Rúben Lima e o médio Ângelo Neto.O Moreirense vai cumprir o estágio de pré-época entre 08 e 13 de julho, em Ofir, no concelho de Esposende.Trigueira e Nuno Macedo.João Aurélio, D'Alberto, Halliche, Iago e Bruno Silva.Ibrahima, Fábio Pacheco, Alan Schons, Idriss, Chiquinho e Pedro Nuno.Pato, Luís Machado (ex-Feirense), Bilel, Fábio Abreu (ex-Penafiel), Lucas Rodrigues, Caleb (ex-AD Oliveirense), Gustavo Souza (ex-Sporting de Espinho), Texeira, Nenê e Ricardo Almeida.Vítor Campelos.Jhonatan (Vitória de Guimarães), Ivanildo (Sporting), Rúben Lima, Ângelo Neto e Heriberto (Benfica).