Moreirense inicia pré-época a 17 de agosto

O Moreirense vai começar a preparar a época 2020/21 a 17 de agosto e cumprir estágio entre 24 e 29 de agosto, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial do clube.

Oitava classificada no campeonato anterior, a equipa minhota vai realizar os exames médicos nos dias 17 e 18 de agosto e cumprir os primeiros treinos entre 19 e 22, quer no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, quer no Campo das Oliveiras, em Serzedelo, outra vila do concelho de Guimarães, informou a mesma fonte.

O plantel treinado por Ricardo Soares vai cumprir estágio de pré-época na semana posterior, em Ofir, localidade do município de Esposende, tendo como apoio o Estádio de Vila Chã, situado no mesmo concelho do distrito de Braga.