Moreirense oficializa contratação de Ricardo Soares

O Moreirense oficializou esta quarta-feira a contratação de Ricardo Soares, de 45 anos, para o cargo de treinador principal da equipa, nome já avançado por. O até agora treinador do Sp. Covilhã assinou por época e meia e já orientou Aves e Chaves no principal escalão, regressando agora à Liga NOS para ocupar o lugar deixado vago por Vítor Campelos."Ricardo Soares já irá orientar a equipa no jogo treino em Felgueiras", esclarece o comunicado do clube, referindo-se ao encontro desta manhã. notícia da saída de Vítor Campelos surpreendeu por completo o plantel do Moreirense . Ontem, no regresso aos treinos após o triunfo sobre o Belenenses SAD (2-1), os jogadores não deixaram de debater a mudança no comando da equipa técnica, cenário que não estava nos seus horizontes, face à campanha que o clube tem realizado no campeonato.Depois da revolução sofrida no plantel durante o verão, o Moreirense soma 17 pontos a poucos dias de virar o ano, que são fruto de quatro vitórias, cinco empates e outras tantas derrotas em 14 jornadas. Em 2018/19, por esta altura, os cónegos, então orientados por Ivo Vieira, somavam mais cinco pontos e viravam o ano no 7º posto.